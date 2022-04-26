СМИ: нового лидера ЛДПР выберут ориентировочно в середине лета

Подготовка к соответствующему съезду начнется после 40-дневного срока со дня смерти основателя партии Владимира Жириновского, отметил источник

26 апреля 2022, 21:59

Съезд ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии, состоится ориентировочно в конце июня — начале июля. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подготовка к съезду начнется после 40-дневного срока со дня смерти основателя фракции Владимира Жириновского, добавил собеседник.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Политику было 75 лет.

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