СМИ: нового лидера ЛДПР выберут ориентировочно в середине лета
Подготовка к соответствующему съезду начнется после 40-дневного срока со дня смерти основателя партии Владимира Жириновского, отметил источник
26 апреля 2022, 21:59
Съезд ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии, состоится ориентировочно в конце июня — начале июля. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Подготовка к съезду начнется после 40-дневного срока со дня смерти основателя фракции Владимира Жириновского, добавил собеседник.
Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Политику было 75 лет.
Комментарии
Новости партнеров