СМИ: нового лидера ЛДПР выберут ориентировочно в середине лета

Съезд ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии, состоится ориентировочно в конце июня — начале июля. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подготовка к съезду начнется после 40-дневного срока со дня смерти основателя фракции Владимира Жириновского, добавил собеседник.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Политику было 75 лет.

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