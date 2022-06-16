СМИ: Новому российскому «Макдоналдсу» придётся сменить название

Из-за юридических нюансов название «Вкусно — и точка», скорее всего, придётся изменить

16 июня 2022, 17:01, Илья Звягинцев

Сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая заменила ушедший из России «Макдоналдс», скорее всего, придётся сменить название. Об этом сообщает Mash.

Сеть закусочных «Еда и точка», которая располагается во Владивостоке, обвинила «импортозамещённый Мак» в плагиате и обратилась в Роспатент, чтобы защитить свои права.

Из-за юридических проблем название «Вкусно — и точка» могут изменить. Сейчас, по информации источников, рассматриваются два варианта: «Вкусно и спасибо» и «Вкусно и весело».

«Вкусно и точка». Все, что известно о новых McDonald's в России

«Вкусно и точка». Все, что известно о новых McDonald's в России

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