СМИ: Новому российскому «Макдоналдсу» придётся сменить название

Сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая заменила ушедший из России «Макдоналдс», скорее всего, придётся сменить название. Об этом сообщает Mash.

Сеть закусочных «Еда и точка», которая располагается во Владивостоке, обвинила «импортозамещённый Мак» в плагиате и обратилась в Роспатент, чтобы защитить свои права.

Из-за юридических проблем название «Вкусно — и точка» могут изменить. Сейчас, по информации источников, рассматриваются два варианта: «Вкусно и спасибо» и «Вкусно и весело».