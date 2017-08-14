СМИ: Охрана Тимати на Gelandewagen каталась по тротуарам у Шереметьево

Охранников известного российского артиста Тимати заподозрили в езде по тротуарам на территории аэропорта Шереметьево в Москве, пишет "Газета.Ru".

Ролик, снятый очевидцами нарушения, появился в Instagram.

Скоро во всех Новостях 😂😂 Нормально так двигается @timatiofficial 🔝🔝 отмечаем все его в коментах Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 12 2017 в 6:50 PDT

На кадрах видно, как два черных Mercedes-Benz Gelandewagen, которые, предположительно, принадлежат Тимати, выезжают на тротуар на территории столичного аэропорта Шереметьево.

Номера на автомобилях совпадают с номерными знаками, которые установлены на транспортном средстве, на котором ездит Тимати, пишет издание. Сравнили указанные госномера автомобилей с теми, на которых артист приезжал в редакцию издания, - они оказались идентичны.

В ГУ МВД по Московской области по факту произошедшего начали проверку. В лейбле Black Star и пресс-службе аэропорта инцидент пока не комментируют.