СМИ рассказали о просьбе Валерия Меладзе о грузинском гражданстве

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Известный певец Валерий Меладзе обратился в Минюст Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на информагентство GHN.

По данным агентства, 18-19 августа исполнитель находился в Батуми, где выступал на концертах в честь киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Меладзе является уроженцем Батуми, но сейчас живет в Москве.

С середины августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве". Они дают возможность получить гражданство тем, кто утратил его, став гражданином другой страны. Для получения грузинского паспорта уроженцы страны должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

Подчеркивается, что при этом кандидату нужно соответствовать ряду критериев, включая знание грузинского языка. Получение гражданства Грузии не сопровождается лишением гражданства другой страны.