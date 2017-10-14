СМИ рассказали о встрече Собчак с Путиным

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак встретилась с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 14 октября, пишет "Дождь" со ссылкой на Русскую службу "Би-би-си" и ее собеседников.

Они уточнили, что Собчак встретилась с президентом в рамках съемок фильма о жизни и карьере ее отца Анатолия Собчака, в команде которого Путин работал в начале политической карьеры. Фильм будет выпущен к 80-летию со дня рождения Собчака.

Источник добавил, что разговор с Путиным прошел после того, как Собчак взяла у него интервью для фильма. Он отметил, что Собчак и Путин остались поговорить наедине, после того как операторы, осветители и другие ушли.

Мать Собчак Людмила Нарусова рассказала изданию, что Путин, предположительно, выступит одним из спикеров в фильме. Такой ответ она дала на вопрос о том, правда ли ее дочь разговаривала с российским президентом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался давать комментарии по этому поводу, при этом он не подтвердил, но и не опроверг информацию о встрече Собчак и Путина.

Сама телеведущая оказалась недоступна для комментариев, а ее помощник на вопросы отвечать не стал.