СМИ: Росгвардия закупает тельняшки в три раза дороже, чем Минобороны

Росгвардия имеет не только эксклюзивного поставщика продовольствия, но и швейных изделий, выяснил "Собеседник".

Поставщиком является ООО "Спецшвейснаб", с которым ведомство заключает контракты как с "единственным поставщиком" на основании распоряжения правительства №2666-р от 29 ноября 2017 года. Причем на сайте Белого дома этот документ не опубликован, узнать официальные причины его засекречивания изданию не удалось. В Росгвардии запрос издания оставили без ответа.

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Издание сообщает, что "Спецшвейснаб" уже успел заключить контрактов со структурой Виктора Золотова почти на 2 млрд руб. И как показало расследование, стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную.

В мае этого года Росгвардия приобрела у "Спецшвейснаба" более 43 тысяч футболок с "чередующимися горизонтальными полосами крапового и белого цветов" - тельняшки. Одно изделие обошлось в 385 рублей. Однако у других отечественных производителей цены ниже. К примеру, трикотажная фабрика "Уют" из Кисловодска отпускает оптом такие тельняшки за 135 рублей. И это, судя по всему, адекватная стоимость. Во всяком случае, Минобороны закупает их по цене 137 рублей за штуку.

Заказала Росгвардия у "Спецшвейснаба" и 362 тысячи нарукавных знаков войск. Цена одного изделия достигает 87 рублей. Через группу гвардейцев в "ВКонтакте" один такой же шеврон даже в розницу можно приобрести за 54 рубля, а фирма ООО "Нева-Прогресс" отпускает их по оптовой цене 30 рублей за штуку.

Основным владельцем московской компании "Спецшвейснаб" является предприниматель из Уфы Игорь Шальнов, который также руководит башкирской швейной компанией "Магеллан".

Забавно, что через интернет-магазин компании "Магеллан" можно в розницу за 250 рублей купить летнюю камуфлированную фуражку, а Росгвардия такие же головные уборы у "Спецшвейснаба" закупает оптом по 385 рублей, пишет издание. Объем поставки почти 40 тысяч штук.

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Издание рассмотрело и другие госзакупки Золотова, которые тоже не отличаются стремлением сберечь бюджетные деньги. К примеру, медпрепарат "Примовист" Росгвардия закупает по цене 7466 рублей за упаковку, а структуры Минздрава - на 102 рубля дешевле. В МВД патрульные автомобили "УАЗ Патриот" поставляются по цене 1 млн 315 тысяч рублей, а в Росгвардию - на 50 тысяч дороже. Не жадничают в Росгвардии и при заказе сувениров для высокопоставленных офицеров. В августе в очередной раз купили пять казачьих шашек по 135 тысяч рублей за штуку. Десять каминных часов обошлись в 800 тысяч рублей.

Так что, как заключает издание, у Виктора Золотова в избытке, судя по его же выражению, не только "духовности и нравственности", но и материальных ценностей. Как сообщают СМИ, годовой доход Золотова составляет 6,7 млн рублей, в собственности его сына и зятя объекты недвижимости стоимостью 1,5 млрд рублей.