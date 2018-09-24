СМИ: россияне стали реже болеть гриппом

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Жители РФ стали реже болеть гриппом: за семь месяцев 2018 года инфекцию подхватило на 25% меньше граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Роспотребнадзор.

Тенденция снижения заболеваемости наблюдается последние 20 лет, и, по мнению специалистов, 2018 год может обновить рекорд.

В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что ситуация с гриппом улучшилась благодаря широкому охвату населения вакцинацией.

За семь месяцев 2018 года гриппом переболели 38 тысяч человек. В относительных показателях заболеваемость в этом году составила 26 случаев на 100 тысяч населения, в 2017 году в те же месяцы — 34,8 случая.