СМИ: российские предприниматели купили жилье в зданиях Трампа на $100 млн

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Российские предприниматели купили недвижимость на 98,4 миллиона долларов в элитном жилом комплексе в США, принадлежащем компании главы страны Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 17 марта, заявило агентство Reuters, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о разных видах собственности в семи небоскребах в штате Флорида, которые контролирует компания Trump Organization. Указанные сделки совершили не менее 63 человек, которые, по утверждению агентства, являются гражданами России или живут на территории страны. Reuters подчеркивает, что в этот список не входят лица, которые кроме паспорта РФ имеют документы других государств и предъявили их при покупке собственности.

Агентство сообщает, что эта информация якобы была получена после проведенного расследования на основе документации, которая касается жилого комплекса во Флориде, а также из бесед с осведомленными источниками.

Подчеркивается, что данная собственность была в свободной продаже и ее покупка российскими бизнесменами не нарушает никаких законов. Также в материале сказано, что россияне, владеющие жильем, не связаны напрямую с руководством РФ.

Главный юрист Trump Organization Алан Гартен назвал данную историю "раздутой и созданной СМИ".

Агентство ТАСС пока не получило комментарии компании по поводу публикации. Также отвечать на вопросы, которые касаются утверждений агентства, не стали в Белом доме.

Reuters пишет, что ряд из упомянутых граждан России подтвердили покупку указанной недвижимости.