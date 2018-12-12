СМИ: российские власти ужесточат онлайн-платежи

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Законопроект о регулировании работы в РФ иностранных электронных кошельков и платежных систем, который внесли в Думу 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным РБК, платежные агрегаторы будут контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО), а сам работа агрегаторов будет отнесена к деятельности банковских платежных агентов (БПА).

В статусе БПА платежным агрегаторам придется заключать договоры с интернет-магазинами и интернет-сервисами на оказание услуг от имени кредитной организации — банка или НКО. Согласно закону, платежным агрегаторам придется проверять своих контрагентов, участвовать в урегулировании спорных операций и соблюдать требования безопасности при переводе денег.