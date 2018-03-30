СМИ: следствие начало проверку в городской администрации Кемерово

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В кемеровской администрации проходят следственные действия. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "Россия 24".

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Происшествия Гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" задержали в Кемерово

Уточняется, что следователи проверяют лиц, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".

Напомним, что ранее в здании торгового центра находилась кондитерская фабрика.

В администрации города отказались давать комментарии по поводу сообщений о следственных действиях. Начальник пресс-службы Екатерина Дубкова переадресовала вопрос в СК.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.

Основными версиями произошедшего следствие называет короткое замыкание и поджог, склоняясь к первой.