СМИ: следствие начало проверку в городской администрации Кемерово
Идет проверка лиц, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТЦ "Зимняя вишня"
Фото: metronews.ru
В кемеровской администрации проходят следственные действия. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "Россия 24".
Уточняется, что следователи проверяют лиц, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".
Напомним, что ранее в здании торгового центра находилась кондитерская фабрика.
В администрации города отказались давать комментарии по поводу сообщений о следственных действиях. Начальник пресс-службы Екатерина Дубкова переадресовала вопрос в СК.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
Основными версиями произошедшего следствие называет короткое замыкание и поджог, склоняясь к первой.