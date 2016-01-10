СМИ: солнечные затмения в 2016 году выпадают на праздничные даты
Солнечные затмения в 2016 году придутся на праздничные даты
10 января 2016, 15:36
Эксперты рассказали, что в 2016 году солнечные затмения состоятся 8-9 марта и 1 сентября.
Полное солнечное затмение произойдет в ночь с 8 на 9 марта и лучше всего будет видно в Индонезии и на Гавайских островах.
Россияне смогут наблюдать это явление на Камчатке и Дальнем Востоке. "Луна "чиркнет" снизу по Солнцу, закрыв всего около 10% его диска. Это будет выглядеть, как месяц с кончиками, направленными вниз", - рассказал пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН (ИПА РАН) в Санкт-Петербурге Николай Железнов в интервью с ТАСС.
А вот 1 сентября произойдет кольцевое солнечное затмение. Его будет хорошо видно в Центральной Африке, на Мадагаскаре и побережье Антарктиды, выходящем к Индийскому океану. В телескоп, который установлен на российской круглогодичной антарктической станции Новолазаревская, затмение будет видно частично. По форме оно будет похоже на месяц с "рожками" вверх.
Как отметил эксперт, кольцевым затмение будет по простой причине: в этот момент Луна будет находиться в точке максимального удаления от Земли.
Полное солнечное затмение произойдет в ночь с 8 на 9 марта и лучше всего будет видно в Индонезии и на Гавайских островах.
Россияне смогут наблюдать это явление на Камчатке и Дальнем Востоке. "Луна "чиркнет" снизу по Солнцу, закрыв всего около 10% его диска. Это будет выглядеть, как месяц с кончиками, направленными вниз", - рассказал пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН (ИПА РАН) в Санкт-Петербурге Николай Железнов в интервью с ТАСС.
А вот 1 сентября произойдет кольцевое солнечное затмение. Его будет хорошо видно в Центральной Африке, на Мадагаскаре и побережье Антарктиды, выходящем к Индийскому океану. В телескоп, который установлен на российской круглогодичной антарктической станции Новолазаревская, затмение будет видно частично. По форме оно будет похоже на месяц с "рожками" вверх.
Как отметил эксперт, кольцевым затмение будет по простой причине: в этот момент Луна будет находиться в точке максимального удаления от Земли.
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