СМИ сообщили о гибели лидера ИГ аль-Багдади

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе авиаудара коалиции во главе с США, пишет Mirror.

Издание ссылается на новостное агентство, связанное с террористами. В заявлении агентства говорится, что Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе авиаудара коалиции по Ракке на пятый день Рамадана.

Другой источник сообщил, что лидер ИГ был убит в Мосуле.

Отметим, что ранее стало известно, что лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и ряд командиров группировки получили ранения в результате авиаудара международной коалиции на иракско-сирийской границе.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.