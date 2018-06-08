СМИ сообщили о "самом мощном российском бомбардировщике"

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Россия создает свой мощнейший стратегический бомбардировщик, который заменит все остальные бомбардировщики в составе ВВС страны в следующем десятилетии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The National Interest.

Речь идет о перспективном авиакомплексе дальней авиации (ПАК-ДА), разрабатываемом компанией ПАО "Туполев".

Согласно последним прогнозам, бомбардировщик поднимется в воздух к 2025-2026 годам, серийное производство будет налажено к 2028-2029. Первоначально разработку ПАК-ДА планировали закончить к 2019 году, однако процесс затянулся на фоне создания бомбардировщика Ту-160М2.

Как отмечает NI, функции ПАК-ДА известны пока лишь в общих чертах. Скорее всего, на нем будут установлены новые версии крылатых ракет воздушного базирования Х-55СМ и Х-102. Основным вооружением могут стать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

По словам авторов, использование подобных ракет может быть контрпродуктивным из-за их большого размера и внутренних вращающихся пусковых установок, которыми оснащены Ту-160 и Ту-95 и, вероятно, будет оснащен ПАК-ДА.

Внешнее хранение "Кинжала" на этом самолете маловероятно, поскольку предполагается, что в его конструкции будут использоваться стелс-технологии.

Однако технология гиперзвукового двигателя, используемая в Х-47М2, возможно, будет использована в ракетах меньшего размера из арсенала бомбардировщика.

Кроме этого, в сообщении сказано, что был построен полноразмерный макет этого самолета из дерева, а также макеты в уменьшенных масштабах. Однако точных данных о внешнем виде и реальном размере самолета на данный момент нет. Бывший вице-премьер РФ, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что он будет построен по схеме "летающее крыло".

Авторы материала также приводят данные из открытых источников, согласно которым ПАК-ДА будет гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, способным пролетать порядка 15 тысяч километров без дозаправки. Вес его будет составлять 130 тонн. Кроме этого, предполагается, что ПАК-ДА можно будет использовать на любом аэродроме.