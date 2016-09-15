СМИ сообщили о скорой отставке главы СКР Александра Бастрыкина
По информации РБК, кадровое решение принято после возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников Следственного комитета
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Должность председателя Следственного комитета России покинет после думских выборов Александр Бастрыкин, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
По информации издания, кадровое решение принято после возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников федерального силового ведомства.
Вероятную отставку Бастрыкина подтвердили источники, близкие к руководству ФСБ, а также администрации президента и центральному аппарату Следственного комитета.
Напомним, ранее сообщалось о том, что свою должность в Следственном комитете потеряет Владимир Маркин, отвечающий за взаимодействие со СМИ.
Отметим, что в июле этого года в Следственном комитете прошла масштабная антикоррупционная операция, которую провела ФСБ. В результате были задержаны и арестованы высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.