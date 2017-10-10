СМИ сообщили о смерти Дмитрия Хворостовского

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 54 лет, не дожив неделю до своего 55-летия, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на kp.ru.

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Общество Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти артиста

(Информацию о смерти артиста опровергли его родные и близкие).

В июне 2015 года у артиста обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди "Трубадур" в нью-йоркской "Метрополитен-опера".

В сентябре 2016 года артист отказался от участия в спектакле "Симон Бокканегра" в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии. В декабре 2016 года объявил об отказе от участия в оперных постановках "в обозримом будущем".

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств. С 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.