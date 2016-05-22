СМИ сообщили о вероятной ликвидации лидера "Талибана" военными США

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Лидер радикального движения "Талибан" в Афаганистане мулла Ахтар Мансур бы, предположительно, убит при ударе американского беспилотника на афганско-пакистанской границе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Агентство отмечает, что авиаудар был санкционирован американским президентом Бараком Обамой.

Авиаудары были нанесены в субботу, 21 мая, около 15:00 (13:00 по московскому времени) в Пакистане юго-западнее города Ахмад-Валь. В бомбардировке принимали участие несколько беспилотников, их целью был автомобиль с предполагаемым боевиками.

По словам представителя Пентагона Питера Кука, ВС США нанесли в субботу авиаудар на афганско-пакистанской границе, целью которого стал мулла Ахтар Мансур. "Результаты удара сейчас оцениваются. Мы сообщим дополнительные детали, когда они станут известны", — цитирует агентство Кука.

Он также добавил, что Мансур был "активно вовлечен" в планирование атак в Кабуле и по всему Афганистану и представлял угрозу гражданским лицам, силам безопасности Афганистана, солдатам Соединенных Штатов и стран коалиции. Кук напомнил, что с момента, когда Мансур возглавил талибов после смерти их предыдущего лидера муллы Омара, в результате атак погибли десятки тысяч афганцев и значительное число военных США и стран коалиции.

"Мансур стоял на пути мира и урегулирования между правительством Афганистана и "Талибан", запрещая лидерам "Талибан" участвовать в мирных переговорах с афганским правительством, которые могли бы привести к окончанию конфликта", — подчеркнул Кук.

"Известия" добавляют, что позже высокопоставленный командир группировки мулла Абдул Рауф премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла подтвердили смерть лидера "Талибана".