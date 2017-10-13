СМИ сообщили о "вмешательстве" РФ в дела США с помощью Pokemon Go

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Телеканал CNN утверждает, что якобы связанные с Россией попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в социальных сетях, но и на площадке видеохостинга YouTube и популярной игры Pokemon Go, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и YouTube. В сообщении говорится, что организаторы этой кампании использовали платформы для того, чтобы освещать многочисленные случаи полицейского насилия против афроамериканцев.

Канал пишет, что все записи кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, который зарегистрирован в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с ресурса вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле прошлого года организовал соревнование по игре в Pokemon Go – популярной игре для мобильников, в которой пользователи, перемещаясь в реальном мире, занимаются отловом виртуальных карманных монстров.

Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также призывали называть покемонов в честь погибших афроамериканцев. В частности, материал, который объявил о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер – так звали афроамериканца, жившего в Нью-Йорке. Мужчина погиб во время задержания полицией.

Отмечается, что сейчас аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены, а на странице в Tumblr появляются сообщения о ситуации в Палестине.

В качестве доказательства причастности России к Don't Shoot Us канал со ссылкой на источник заявляет, что аккаунт кампании в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое CNN называет "прокремлевской" структурой.