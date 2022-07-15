СМИ сообщили о возможной утечке данных 25 млн клиентов СДЭК

В сеть могли утечь данные 25 млн пользователей СДЭК. Об этом сообщает РБК.

«PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства. От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась», — сказано в сообщении.

Издание, со ссылкой на ряд телеграм-каналов, сообщает о том, что в свободном доступе могли оказаться данные миллионов пользователей, а также контрагентов.

Ранее сообщалось, что база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android появилась в продаже на даркнет-форумах. В ней содержатся не только адреса электронной почты, пароли и логины, но и информация об их мобильных устройствах и платежах.