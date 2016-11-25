СМИ сообщили об инициативе Мизулиной о супружеском долге

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Российские СМИ сообщили об очередной инициативе сенатора Совфеда Елены Мизулиной, которая якобы предложила штрафовать мужскую половину населения за невыполнение супружеского долга. Об этом, в частности, пишет газета "Владивосток".

Отмечалось, что долг мужчина в возрасте до 45 лет должен выполнять еженедельно один раз. Отклонение от графика якобы будет нести за собой денежный штраф.

"Семья — ячейка общества, а уклонение от выполнения супружеского долга — это уклонение от долга перед обществом. Если мужчина систематически не выполняет свой супружеский долг или выполняет его недобросовестно, он должен заплатить штраф. Эта мера послужит дальнейшему укреплению семьи", – цитирует издание сенатора.

Также газета сообщает, что инициатива Мизулиной предусматривает заключение под стражу изменяющих своим женам мужчин.

Однако сама сенатор Совета Федерации в своем Twitter-аккаунте написала, что данная информация недостоверна, и назвала ее фейком.

"В пору объявлять конкурс на самый правдоподобный фейк из серии "Елена Мизулина выступила с инициативой", – написала она.

"Свободная пресса" напоминает, что Мизулиной нередко приписываются одиозные законопроекты – от запрета орального секса до высылки евреев, которых политический деятель не выдвигала на самом деле.