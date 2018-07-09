СМИ: Сотрудники ФСБ и МЧС избили человека после матча Россия - Хорватия

Сотрудник ФСБ в тандеме с представителем МЧС избил в пьяной драке товарища по дворовой футбольной команде после матча Россия - Хорватия в Москве, пишет "Московский комсомолец".

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Как сообщается, конфликт возник в ночь на 8 июля. Двое 20-летних выпускников Нижегородского института физкультуры снимают в столице квартиру и работают в компании, которая занимается выпуском органических удобрений. В свободное от труда время парни гоняют в футбол на местном стадионе. Капитаном их дворовой команды является действующий сотрудник ФСБ Виктор Пчелкин (имя изменено).

В злополучный вечер молодые люди возвращались домой из кафе, где смотрели игру российской сборной. По дороге они встретили 32-летнего Пчелкина и 34-летнего сотрудника МЧС Валерия Филатова (имя изменено).

Отмечается, что во время разговора о футболе один из молодых людей сказал Пчелкину, что тот плохо играет в футбол. Слова товарища по команде задели Пчелкина и он повалил оппонента на землю, где стал избивать его руками и ногами. Помогал ему в этом деле спасатель МЧС Филатов.

Товарищ пострадавшего пытался успокоить Пчелкина и Филатова, однако первый вытащил удостоверение, которое "позволяет бить людей", и показал его недовольным.

После пострадавший вызвал "скорую" и полицию. Врачи оказали избитому первую помощь и отпустили домой, а полицейские доставили в отдел Филатова, Пчелкина и его супругу, которая была свидетелем драки. Там, как пишет издание, Пчелкин продолжил размахивать служебным удостоверением, утверждая, что находится при исполнении служебных обязанностей. Всех участников конфликта после дачи объяснений отпустили по домам, а проверку по данному факту поручили местному участковому.