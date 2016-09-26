СМИ связывают Захарченко с подрядом, монополизировавшим РЖД

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Полковник МВД России Дмитрий Захарченко может входит в группу, которая монополизировал строительные подряды РЖД, пишет "Новая газета".

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Общество СМИ: Захарченко обеспечил люксовыми машинами родственников и экс-жену

В распоряжении СМИ якобы оказался ноутбук, в котором есть секретные данные этой группы. Там указано, что эта группа также специализируются на незаконных банковских услугах.

Издание утверждает, что согласно документам, 250 миллионов долларов были переведены на счета офшорных компаний, которые могут быть связаны с Захарченко.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , полковник Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в коррупции. Правоохранители при обыске в его доме нашли, по разным данным, от 8 до 9 миллиардов рублей. Речь идет о наличных деньгах. После этого правоохранители нашли на счетах зарубежных банков около 300 миллионов евро, оформленных на родственников Захарченко.