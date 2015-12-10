СМИ: три жертвы крушения А321 захоронены ошибочно

Минуло 40 дней с момента крушения самолета А321 на Синайском полуострове. Стали известны результаты генетической экспертизы. Выяснилось, что родственники троих погибших ошиблись при визуальном опознании.

''К сожалению, для авиакатастрофы это частое явление. Люди опознали своего близкого визуально, они уверены в том, что это их близкий и требуют выдачи тела. Следователь выдает, поскольку не имеет права отказывать'', - цитирует эксперта новостной портал Lifenews78.

''Комсомольская правда'' подробно пишет об одной из ошибок. Ларису Тарасову из Всеволожска почти месяц назад похоронили на Ямале под другим именем.

''Теперь проведут эксгумацию тела и привезут его во Всеволожск. Семье предстоят ещё одни похороны. Боже, дай им сил!'' - написал в соцсети один из жителей Всеволожска.

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Лариса в Египет поехала со своим мужем Александром отмечать свой 61-ый день рождения. Мужчину опознали в начале ноября. Торопиться с похоронами семья не стала – ждали, когда им отдадут тело Ларисы. Но в связи с новыми обстоятельствами похороны пройдут раздельно.

''Комсомолка'' предполагает, что Тарасову похоронили вместо Евгении Калининой.

Всего выдано 214 свидетельств о смерти. А это значит, что местонахождение десяти погибших неизвестно. Визуально родственники смогли опознать только 57 тел.

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