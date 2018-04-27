СМИ: украинец насмерть подавился большим куском сала
На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины инцидента уточняются
27 апреля 2018, 23:58
На Украине 50-летний мужчина скончался около киоска "Бистро" в районе станции метро "Черниговская" в Киеве, сообщает LIFE со ссылкой на украинские СМИ.
Очевидцы сообщают, что несчастный подавился большим куском сала.
Продавец магазина вызвала скорую, которая приехала через пять-семь минут, но мужчину спасти не удалось. Отмечается, что прохожие пытались оказать ему первую помощь, а затем его около получаса реанимировали медики.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины инцидента уточняются.
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