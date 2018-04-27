СМИ: украинец насмерть подавился большим куском сала

На Украине 50-летний мужчина скончался около киоска "Бистро" в районе станции метро "Черниговская" в Киеве, сообщает LIFE со ссылкой на украинские СМИ.

Очевидцы сообщают, что несчастный подавился большим куском сала.

Продавец магазина вызвала скорую, которая приехала через пять-семь минут, но мужчину спасти не удалось. Отмечается, что прохожие пытались оказать ему первую помощь, а затем его около получаса реанимировали медики.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины инцидента уточняются.