СМИ: украинские следователи хотят допросить экс-советника Трампа

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Следователи из Украины хотят допросить экс-руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Пола Манафорта, которого Киев подозревает в причастности к коррупции на Украине. По данным телекомпании CNN, следователи не раз обращались с соответствующими запросами к властям США, передает ТАСС.

Уточняется, что за последние два года следователи подавали семь запросов о помощи в проведении допроса Манафорта, в том числе они отправляли письма директору ФБР Джеймсу Коми и представителям Минюста США. По данным источников телеканала, Соединенные Штаты так и не ответили на запросы.

При этом CNN напоминает, что между странами было достигнуто соглашение об оказании друг другу содействия в разных расследованиях, которые проводятся при участии правоохранительных органов. Данное содействие включает обоюдную помощь в сборе показаний различных лиц и предоставление следователями разного рода сведений и улик, уточняет канал.

Агентство отмечает, что во время избирательной кампании в Штатах Украина активно поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон, рассчитывая на поддержку Киева со стороны новой администрации при ее победе. Также Украина пыталась помешать избирательной кампании республиканца.

В качестве примера приводится заявление Национального антикоррупционного бюро Украины, в котором говорится, что Манафорт (советник экс-президента Виктора Януковича) мог с 2007 по 2012 год получить от его администрации 12,7 миллиона долларов. После этого Манафорта уволили с должности главы предвыборного штаба Трампа.