СМИ уличили Украину в покупке российских двигателей для БТР через Молдавию

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Украина закупает российские двигатели для собственных бронетранспортеров (БТР) через зарубежных посредников, несмотря на введенный Киевом запрет на военную торговлю с Россией. Соответствующее расследование провели украинские СМИ, пишет ТАСС со ссылкой на издание "Украинская правда".

По данным журналистов, дочернее предприятие "Укроборонпрома" – "Укринмаш" – закупило 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники для того, чтобы избежать покупки моторов напрямую в РФ.

СМИ уточняют, что молдавское предприятие купило на заводе "КамАЗ" в РФ 20 двигателей, после чего совместное молдавско-украинское предприятие ввезло их в Молдавию. Спустя несколько дней двигатели несколько раз перепродали иным компаниям, а в заключение немецкое предприятие поставило их на Украину.

В сообщении сказано, что в схеме участвуют четыре экономических агента. Двигатели обошлись украинскому оборонному концерну в 15 тысяч долларов за штуку.

В Минобороны Украины и в "Укроборонпроме" комментариев по ситуации пока не дали.

Агентство напоминает, что "Укроборонпром" уже не раз заявлял, что Украина с середины 2014 года перестала сотрудничать в военной сфере с РФ, в том числе торговать товарами военного и двойного назначения.