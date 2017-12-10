СМИ: в российских магазинах рухнули цены на iPhone X

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Цены на флагманский смартфон корпорации Apple - iPhone X - упали в российских магазинах. Об этом сообщает Life.

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Общество Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом

По данным издания, базовую модель устройства с 64 Гб встроенной памяти можно купить за 71 тысячу 890 рублей, а с 256 Гб — от 82 тысяч 690 рублей.

Эксперты подчеркивают, что цена на смартфон в дальнейшем вновь может упасть после новогодних праздников.

Уточняется, что в официальном интернет-магазине Apple самый свежий смартфон все еще стоит 79 тысяч 990 рублей и 91 тысячу 990 рублей за модель с 64 Гб и 256 Гб памяти соответственно.