СМИ: Владимир Маркин возглавит комитет РФС

Фото: theins.ru

Экс-руководитель управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Владимир Маркин получил новую работу. Теперь он будет работать в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова своего источника.

Как сообщается, экс-сотрудник СКР будет работать в комитете по безопасности и работе с болельщиками.

Владимир Маркин – российский государственный деятель, журналист. Первый заместитель Генерального директора ПАО "РусГидро" с 12 октября 2016 года. Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации (13 сентября 2007 — 6 октября 2016). Государственный советник юстиции 3 класса, генерал-майор юстиции (2011).

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