СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источников, врачи диагностировали у Жириновского септический шок. Последние сутки в состоянии политика выраженная отрицательная динамика, отёк лёгких усилился.

Сообщения о том, что состояние Жириновского сильно ухудшилось, подтверждает и телеграм-канал 112. Отмечается, что врачи борются за его жизнь.

В партии сообщения об ухудшении состояния Жириновского опровергают.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жириновского отключили от аппарата ИВЛ. Представители партии отмечали, что он идёт на поправку.