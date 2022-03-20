СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии
По информации источников, у политика выраженная отрицательная динамика, отёк лёгких усилился
20 марта 2022, 18:10, Илья Звягинцев
Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации источников, врачи диагностировали у Жириновского септический шок. Последние сутки в состоянии политика выраженная отрицательная динамика, отёк лёгких усилился.
Сообщения о том, что состояние Жириновского сильно ухудшилось, подтверждает и телеграм-канал 112. Отмечается, что врачи борются за его жизнь.
В партии сообщения об ухудшении состояния Жириновского опровергают.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жириновского отключили от аппарата ИВЛ. Представители партии отмечали, что он идёт на поправку.
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