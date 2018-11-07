СМИ: власти Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева

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Российский миллиардер, президент и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев вечером во вторник, 6 ноября, был помещен под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на газету Le Monde.

По ее данным, в апартаментах миллиардера в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло прошли обыски. Уточняется, что расследование в его отношении открыто по фактам "коррупции и торговли влиянием".

Накануне источник издания отметил, что Рыболовлев явился на допрос в первой половине дня 6 ноября, и с тех пор находится в отделении. Собеседник добавил, что россиянина вызвали на допрос по просьбе судебного следователя, а не прокуратуры. По законодательству Монако, задержанный может находиться под стражей без предъявления обвинения до 24 часов, с санкции судьи или прокурора срок могут продлить до 48 часов.

"Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева", — цитирует издание адвокатов Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккарди.

"Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако", — уточнили защитники россиянина.

Генконсульство РФ в Марселе не в курсе задержания миллиардера, заявил изданию представитель дипломатического учреждения.

По данным Le Monde, вместе с Рыболовлевым в рамках дела задержали еще несколько человек.

Издание напоминает, что в сентябре прошлого года свой пост покинул глава Минюста Монако (глава Департамента юридических услуг) Филипп Нармино — после того, как газета опубликовала статью о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева. СМИ сообщали, что миллиардер пытался воздействовать на полицию Монако и следственные органы, чтобы повлиять на его судебную тяжбу со швейцарским предпринимателем, арт-дилером Ивом Бувье.

Рыболовлев обвинял Бувье в необоснованно завышенных ценах на ряд купленных им картин. Россиянин оценивал свой ущерб в сумму около 1 миллиарда евро. Бувье, в свою очередь, заявлял о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако.

В декабре прошлого года Дмитрий Рыболовлев заявлял, что следователи княжества незаконно извлекли данные из телефона его адвоката, допустив грубое нарушение профессиональной тайны.

Рыболовлев — экс-совладелец "Уралкалия", в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes занимает 242-е место, 18-е место среди миллиардеров из РФ. Его состояние оценивается в 6,8 миллиарда долларов.

В 2015 и 2017 годах он уже вызывался на длительные допросы в полиции Монако по делу Бювье. Ему не предъявлялось обвинение, через несколько часов бизнесмена отпускали.