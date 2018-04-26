СМИ: закрытый в КНДР ядерный полигон был непригоден для использования

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Большая часть подземного ядерного полигона, который северокорейский лидер Ким Чен Ын предписал закрыть, была непригодна для испытаний. Об этом пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal и исследование китайских сейсмологов.

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В сообщении сказано, что ранее из-за проведенного в туннеле взрыва произошло его обрушение.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ряд официальных лиц Соединенных Штатов и наблюдатели за КНДР назвали закрытие полигона "пустыми жестами" и "ловушкой", чтобы получать рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении ядерного оружия.

21 апреля глава Северной Кореи объявил о приостановке ядерных испытаний в стране и закрытии полигона. Также КНДР пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.