Смотрим, как лондонские собаки посещают выставку современного искусства

Фото: moya-planeta.ru

Первая в мире выставка современного искусства для собак открылась в Лондоне, в экспозиции представлена пара интерактивных инсталляций, сообщает портал moya-planeta.ru.





Инсталляции создал местный художник Доминик Уилкокс. По его словам, вся экспозиция создана только для развлечения собак. Все они основаны на действиях, в которые очень любят играть домашние питомцы.

Например, на выставке собака сможет покупаться в сухом бассейне. А те картины, которые висят на собачьей выставке, написаны только теми цветами, которые распознают животные.

Выставка вызвала восторг у аудитории.

