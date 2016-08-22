Смотрим, как лондонские собаки посещают выставку современного искусства
В экспозицию вошло несколько интерактивных инсталляций
22 августа 2016, 13:50
Фото: moya-planeta.ru
Первая в мире выставка современного искусства для собак открылась в Лондоне, в экспозиции представлена пара интерактивных инсталляций, сообщает портал moya-planeta.ru.
Инсталляции создал местный художник Доминик Уилкокс. По его словам, вся экспозиция создана только для развлечения собак. Все они основаны на действиях, в которые очень любят играть домашние питомцы.
Например, на выставке собака сможет покупаться в сухом бассейне. А те картины, которые висят на собачьей выставке, написаны только теми цветами, которые распознают животные.
Выставка вызвала восторг у аудитории.
Комментарии
Новости партнеров