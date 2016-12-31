Смотрим, как Поклонская читает для россиян новогоднее стихотворение

Фото: youtube.com

Новогоднее стихотворение прочла для россиян депутат Госдумы Наталья Поклонская, призвав не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее.

"Нужно сделать все для примирения и укрепления общества", - сказано в описании к видеоролику на хостинге youtube.com.

"Давайте в эту новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов, после выступления президента Владимира Путина пожелаем ему и всем нам Божьей помощи, сил и здоровья, благополучия и процветания великой и единственной Родины – России. Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах!", - добавила Поклонская.

Автором стихотворения, которое прочла депутат Госдумы, является Татьяна Коваль.