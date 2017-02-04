Смотрим, как свежемороженая рыба ожила в китайском супермаркете
Многие покупатели посчитали, что это специальный трюк магазина
4 февраля 2017, 22:04
Фото: pixabay.com
Свежемороженая рыба ожила на глазах у изумленных покупателей в одном из супермаркетов Китая. Об этом пишет портал svopi.ru.
Сотрудники магазина бросили мороженую рыбу в ведро с водой комнатной температуры, через какое-то время рыба начала махать хвостом.
Покупатели считают, что этот трюк специально придумали работники магазина, чтобы увеличить объемы продаж. В магазине же рассказали, что таким образом они пытались показать, что их рыба действительно свежемороженая.
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