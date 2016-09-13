Смотрим, как Владимир Путин фотографируется с невестами на Красной площади

Фото: Instagram

Президент России Владимир Путин позволил нескольким девушкам в свадебных платьях сфотографироваться с ним на Красной площади в Москве.

В сети появились фотографии и видео, на которых запечатлен глава государства с несколькими невестами. Как оказалось, случай произошел в День города, который праздновали в Москве в субботу, 10 сентября. На видео Владимир Путин и Дмитрий Медведев идут по Красной площади. Президент поздравил девушек с праздником, а они попросили его сфотографироваться с ними.

Отметим, что девушки – не настоящие невесты. Они были задействованы в представлении.