Смотрим на роскошный особняк, который купил Барак Обама в Вашингтоне

Фото: washingtonpost.com

Бывший президент США Барак Обама купил для своей семьи роскошный дом в престижном районе Вашингтона. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание Washington Post.

За этот особняк Обама отдал 8,1 миллиона долларов. Семья бывшего президента и раньше жила в этом доме, но на правах аренды. Теперь особняк находится в их собственности.

Младшая дочь Обамы Саша ходит в школу, которая расположена рядом с домом. Пока семья будет жить в этом особняке.

В доме восемь спален и девять санузлов. Он построен в 20-х годах прошлого века.