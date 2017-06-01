Смотрим на роскошный особняк, который купил Барак Обама в Вашингтоне
Семья бывшего президента и раньше жила в этом доме, но на правах аренды
1 июня 2017, 09:03
Фото: washingtonpost.com
Бывший президент США Барак Обама купил для своей семьи роскошный дом в престижном районе Вашингтона. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание Washington Post.
За этот особняк Обама отдал 8,1 миллиона долларов. Семья бывшего президента и раньше жила в этом доме, но на правах аренды. Теперь особняк находится в их собственности.
Младшая дочь Обамы Саша ходит в школу, которая расположена рядом с домом. Пока семья будет жить в этом особняке.
В доме восемь спален и девять санузлов. Он построен в 20-х годах прошлого века.
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