Снег и 18-градусные морозы ждут жителей Алтайского края 17 декабря

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Метель и ночные морозы прогнозируют алтайские синоптики в понедельник, 17 декабря. Об этом говорится на сайте регионального Гидрометцентра.

Так, на протяжении всех суток в большинстве районов края будет идти снег, местами сильный, в южных районах метель, а на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, в северных районах ожидается до -18 градусов, а в южных — от 3 до 8 ниже нуля.

В Барнауле в этот день снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра будет показывать -10...-12 градусов, днем воздух прогреется до -6...-8 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, 3-9 метров в секунду, с усилением в южных районах до 15 метров.