Снег выпал в пустыне Сахара в Рождество

В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег, сообщает ТАСС со ссылкой на алжирскую газету ТСА.

Как пишет издание, снегопад начался в пустыне утром в воскресенье, 7 января, в районе города Айн-Сефра на севере Алжира. Снежный покров достигал 40 см. Однако весь снег уже к вечеру растаял.

Между тем за последние 37 лет снег выпадал в пустыне четыре раза. Любопытно, что в прошлом году в пустыне также выпадал снег.

Сахара - крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле. Расположена на севере Африканского континента. Зимы относительно холодные на севере и прохладные в центральных районах. Среднемесячная зимняя температура в северной части пустыни составляет +13 °C, средняя месячная температура воздуха в июле достигает +37,2 °C (Адрар), а среднесуточные температуры могут достигать +40 °C и более.