Снегопад продолжается. О погоде в Алтайском крае 30 сентября

Дожди и мокрый снег продолжат идти в Алтайском крае 30 сентября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах ожидаются небольшие, по северу и востоку местами умеренные осадки.

Возможны гололёдные явления, местами — появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Температура воздуха — от 0 до +5 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Во второй половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.