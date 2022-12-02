«Снежный ком». Томенко объяснил, почему проблема с жильем для детей-сирот не решалась годами

Внедрение сертификатов на покупку жилья для детей-сирот в Алтайском крае помогло стабилизировать ситуацию и остановить рост очереди за квартирами. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе своей прямой линии 2 декабря. По его словам, ситуация ухудшалась год от года, и быстро переломить её не получится.

Начиная с 2013 года проблема с обеспечением сирот, достигших совершеннолетия, жильём, только ухудшалась, заметил Томенко. По его словам, очередь за квартирами росла «как снежный ком».

«Сейчас у нас в очереди на получение жилья стоит порядка 5800 сирот. При этом за всё время с 2013 года в крае было предоставлено лишь 2700 квартир. Например, к 2018 году на решение этого вопроса правительство РФ выделяло 200 млн рублей, а краевой бюджет — 85 млн. На эти деньги удавалось приобрести 250-270 квартир в год. Но в очередь за это же время попадает гораздо больше — от 700 до 800 человек. Очередь росла», — объяснил губернатор.

Томенко пояснил, что почти сразу после своего прихода на пост губернатора распорядился увеличить финансирование. Так, с 2019 года из федерального и краевого бюджетов выделяли уже по 300 млн рублей, что хватало уже на около 500 квартир в год. Власти были готовы инвестировать больше, но столкнулись с новыми проблемами, пояснил губернатор.

«Этого всё равно не хватало, чтобы остановить прирост очередности. А на рынке таких квартир очень мало. Под условия программы подходят специфичные, однокомнатные с площадью около 33 квадратов. А эти квартиры и без того пользуются у жителей большим спросом, скупаются еще на стадии котлована. Тем более, есть и сельские районы, где квартир нет», — рассказал Томенко.

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Именно поэтому в регионе и решили внедрить жилищные сертификаты для детей-сирот, пояснил Томенко. По его словам, сейчас на одного человека выделяют порядка 2,5 млн рублей, которые человек может самостоятельно потратить на приобретение жилья. Можно и добавить собственные средства, чтобы купить квартиру побольше.

Нововведение пользуется огромным спросом у жителей края, сообщил Томенко. По его словам, с начала реализации программы в крае выдали уже более 500 сертификатов, около 450 из которых люди уже потратили на покупку жилья. И теперь рост очереди практически остановился.

«Этот год еще не закончился, но уже можно предварительно оценить, что порядка 750 человек мы смогли впрямую или через сертификат обеспечить жильём. В очередь попало примерно столько же людей. Значит, мы её стабилизировали. Это очень хороший результат», — сообщил глава региона.

По его словам, с внедрением сертификатов край смог тратить гораздо больше средств на обеспечение детей-сирот жильём. Теперь (вместе с 300 млн от федерального правительства, которые можно потратить только на прямую покупку жилья) в регионе ежедневно вкладывают в решение этой проблемы порядка 1,2 млрд рублей. Такой объем средств планируют реализовывать и в последующие годы, сообщил Томенко.