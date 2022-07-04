Снос аварийного жилья в Барнауле застопорился из-за собственников, которые не хотят съезжать

В Барнауле застопорилась работа по сносу аварийных домов. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Рабочие не могут зайти на 16 объектов в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. По закону сносить дома могут только после расселения, но жильцы отказываются съезжать из своих квартир.

Ведущий специалист отдела технадзора за капитальным ремонтом комитета ЖКХ Барнаула Мария Соболева отметила, что из 36 домов, на снос которых заключены контракты, демонтированы только 16.

«Но остальные мы не можем передать подрядчикам, потому что они не расселены. Люди физически съехали, но ещё не получили свои компенсации за квартиры, поэтому мы не имеем права сносить такие дома», — сказала Соболева.

Она пояснила, что фактически квартиры пусты, но собственники не отказываются от права на них. Чаще всего людей не устраивает размер предлагаемой им компенсации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 2022 год снесут около 40 аварийных домов с условием их полного расселения.

С начала года в краевой столице ликвидировали уже 15 домов. Ранее их расселили в рамках краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда и муниципальной программы «Барнаул — комфортный город». Жилищные условия в итоге улучшили 98 семей.