Снова град. О погоде в Алтайском крае 29 июня

На территории Алтайского края вновь установится ненастье. О том, какой будет погода 29 июня в регионе, рассказали специалисты Гидрометцентра.

В крае столбики термометров достигнут отметки +28...+33 градуса. По западу местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25-27 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +28...+30 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 7-12 м/с.