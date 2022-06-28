Снова град. О погоде в Алтайском крае 29 июня
В регионе прогнозируют дожди и грозы, а местами непогода может серьёзно разгуляться
29 июня 2022, 06:05, Илья Звягинцев
На территории Алтайского края вновь установится ненастье. О том, какой будет погода 29 июня в регионе, рассказали специалисты Гидрометцентра.
В крае столбики термометров достигнут отметки +28...+33 градуса. По западу местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25-27 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит +28...+30 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер южный, 7-12 м/с.
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