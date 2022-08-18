Снова град? Огромные тучи надвигаются на Барнаул. Фоторепортаж

Огромные тучи надвигаются на Барнаул с юга и юго-востока. Скорее всего, они принесут в столицу Алтайского края мощный ливень. С другой стороны, на их фоне закат выглядит еще красивее.

Новости

Новости Барнаула Барнаул засыпало плотным слоем града

Напомним, что днем 18 августа в Барнауле прошелся град, который синоптики не предсказывали. Крупные льдины засыпали центр города. Повторится ли ситуация с огромными тучами, которые вот вот закроют небо над Барнаулом — остается только гадать.