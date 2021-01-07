Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество

Рождество, пожалуй, самый волшебный и светлый зимний праздник. Его отмечают не с таким размахом, как Новый год. Однако к Рождеству также готовятся, накрывают на стол и вручают близким подарки. О том, что принято дарить в этот день, читайте в материале amic.ru.

Для дома

Рождество – это семейный, домашний праздник. Его принято отмечать в узком кругу самых близких людей. Поэтому и подарки можно выбирать для дома. Это может быть набор постельного белья или милая статуэтка, или рамка для фотографий.

Также можно подарить текстиль (от штор до полотенца на кухню), живые растения. Подарок не обязательно должен быть дорогим.

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Напитки

Бутылка коллекционного вина, хороший коньяк. Однако преподносить такие подарки можно только в том случае, если вы уверены, что они придутся по душе человеку.

Не обязательно дарить алкоголь, можно также в качестве презента выбрать хороший чай, кофе в зернах или набор для глинтвейна.

Со вкусом

Речь идет о подарках, которые можно есть. Например, весовой шоколад. Или коробка конфет ручной работы. Также среди вариантов – сертификат на покупку фермерской корзины продуктов. В магазинах сейчас можно купить настоящие кондитерские шедевры, а в ресторанах возьмутся приготовить торт на заказ.

Также в качестве подарка подойдут элитные сорта сыров, фруктовая корзина, деликатесы.

Подарки своими руками

Это могут быть теплые шапки, пушистые шарфы, уютные варежки или стильный пуловер. Также можно сделать открытку своими руками или красиво специальными красками расписать кружку.

В интернете можно найти очень много способов, как сделать потрясающе красивый подарок своими руками.

Посуда

Красивой и хорошей посуды не может быть много. Это могут быть и чайные сервизы или несколько красивых тарелок. Чаша для фруктов, заварочный чайник... В магазинах (в том числе и в интернете) можно найти красивую посуду на любой вкус и кошелек.

Иконы

Рождество – это один из самых главных праздников для христиан. Верующему человеку можно преподнести в дар икону.

Сувениры

Однако сувениры не должны быть первыми попавшимися. Подумайте, что было бы приятно получить в подарок человеку. Может он коллекционирует фигурки кошек, собирает пепельницы или ему нравятся необычные копилки. Подарок должен указывать на то, что его выбирали конкретному человеку, учитывали его вкусы и пожелания.

Украшения

Это могут украшения из золота, серебра, красивая бижутерия. Как нельзя кстати придутся украшения из натурального камня.

Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 3 января 2017 года