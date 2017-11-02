Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить тело Ленина

Вопрос с захоронением тела Владимира Ленина должен решать не президент Владимир Путин, а российский народ, написала в своем Instagram Ксения Собчак.

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Общество Кадыров призвал перестать "глазеть на труп Ленина"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решать вопрос о захоронении тела Ленина должен глава государства.

"Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда, добавляет, что решать должен Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", - считает Собчак.

По ее словам, в марте народу "предстоит решить, кто станет президентом". "И если не вы и не Путин будете решать это за мой народ, то, возможно, у нас есть еще шанс вернуть в цивилизованный мир. Где нам и место", - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что ранее предлагала решить вопрос с телом Ленина, но ее все обсмеяли.