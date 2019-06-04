Собчак прокомментировала ситуацию с исками против BadComedian
Собчак отметила, что Баженов способствовал популяризации отечественного кино
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, который пожаловался на судебный иск против него, сообщает РИА "Новости".
Видео с обращением Баженов опубликовал на своем канале в понедельник, 3 июня. На данный момент видео набрало 2,6 млн просмотров и 741 тыс. лайков. При этом, что примечательно, в тренды российского сегмента YouTube видео не попало, что бурно обсуждается в комментариях. По мнению пользователей Сети, это связано с цензурой, поскольку в трендах находятся видео с 600 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков.
В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов.
Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.
"Благодаря нему наши фильмы смотрят и обсуждают", – сказала Собчак.
Ранее Баженов сообщил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности", которым он якобы нарушил нормы цитирования.
По словам видеоблогера, ситуация противоречивая, поскольку в российском законодательстве отсутствует точная информация о таких нормах.