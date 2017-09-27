Собирающийся посетить все города России путешественник прибыл в Барнаул

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"Камышинский путешественник" Иван Ширяев, который собирается посетить все 1112 российских городов, прибыл в столицу Алтайского края в среду, 27 сентября. Об этом сообщает "Катунь 24".

Отмечается, что путешественник, член Русского географического общества, проведет в Барнауле некоторое время, а затем отправится в Новоалтайск.

Канал уточняет, что путешествие "От Кореи до Карелии" Ширяев начал 27 октября 2012 года. Причем изначально цели посетить все города РФ у него не было, идея появилась позже. "Путешествуя по Украине, я познакомился с путешественником, который в своё время объехал все города Украины [свыше 400 - ред.]. Сама затея мне понравилась, и я решил совершить нечто подобное у нас", - приводит его слова "Катунь 24".

Подчеркивается, что на посещение каждого малого города, которых в России свыше 70% от общего количества, путешественник тратит один день, а в городах, где население составляет свыше 100 тысяч человек, остается на несколько дней.

К августу текущего года Ширяеву удалось посетить уже 470 российских городов.

Путешественник отмечает, что в мире пока нет человека, побывавшего во всех российских городах. "Некоторые считают, что по этому признаку лидирует В.В. Путин. Возможно, это и так. Однако президент, бывая в тех или иных городах, не посещает их в том смысле, который я вкладываю в это понятие", - подчеркивает Ширяев.

В заключение канал отмечает, что турист также знакомится с Иванами Ширяевыми по всей стране, однако они пока не разделяют его энтузиазм.