Собянин рассказал, как изменится жизнь москвичей в «режиме повышенной готовности»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге, что столичные власти примут необходимые меры для безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал Указ о дополнительных полномочиях глав субъектов. Это сделано в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Согласно документу, в Центральном федеральном округе, в состав которого входит Москва, вводится режим «уровень повышенной готовности». Собянин объяснил, что это значит для жителей столицы.

«Уважаемые москвичи, мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другое — будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее amic.ru рассказал, что такое режим повышенной и средней готовности, где и зачем их вводят в России.