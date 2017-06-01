Социальные объекты и жилые дома в Бийске остались без горячей воды

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Жилые дома, а также все социальные учреждения в Бийске остались без горячей воды со среды, 31 мая, сообщает "Бийский рабочий".

Как пишет издание, отключение горячего водоснабжения произошло из-за долгов ООО "Теплоэнергогаз", которое управляет малыми котельными, перед филиалом "Бийские МЭС" АО "Алтайкрайэнерго".

По данным "Бийского рабочего", компания "Теплоэнергогаз" должна 15 миллионов рублей "Алтайкрайэнерго" и еще 45 миллионов – предприятию "Газпром Новосибирск". Также издание пишет, что "Теплоэнергогазу" около 90 миллионов рублей должна администрация города Бийска.

Между тем без горячей воды, помимо жилых домов, остались Дом ребенка, Центральная городская больница (в том числе и роддом), школа-интернат, Детская школа искусств и так далее.