Соцсеть "ВКонтакте" планирует встроить рекламу в аудиозаписи

Фото: mir-animasii.ru

Участники сообщества "Код Дурова" в соцсети "ВКонтакте" нашли в коде аудиоплеера упоминание функционала для воспроизведения рекламы во время прослушивания музыки, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на группу.

Судя по содержимому кода, реклама будет включаться после окончания композиции.

Пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников в беседе с "Кодом Дурова" подтвердил, что "ВКонтакте" тестирует новый вид рекламы. По его словам, информация о разных моделях монетизации раздела с аудиозаписями прозвучала еще после подписания соглашений с музыкальными правообладателями. "Это один из видов тестирования", – сказал Красников.

При этом он не назвал точной даты появления рекламы в аудиозаписях.