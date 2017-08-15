Соцсети охотно поддержали флешмоб "Сними майку, как Путин"

Один из создателей "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров запустил в Instagram флешмоб с хештегом #PutinShirtlessChallenge.

Смысл флешмоба в том, чтобы сфотографироваться и выложить в сеть снимок без майки, тем самым показать, в какой форме находитесь вы.

Напомним, ранее все СМИ публиковали фотографии президента России, где Владимир Путин рыбачил с голым торсом.

Россияне активно поддержали акцию. Смотрите сами.

Присоединяюсь к #PutinShirtlessChallenge Идея @durov Публикация от @vanya_grey Авг 14 2017 в 3:19 PDT

Участвую в челлендже от Путина и @durov - Gotta take my opportunity to take part in #PutinShirtlessChallenge Публикация от Filippka (@filippkaaa) Авг 14 2017 в 3:27 PDT

#putinshirtlesschallenge Ладно, побуду немного стадом Публикация от Артём (@krasnoshtanoff) Авг 15 2017 в 12:13 PDT

Поддержал #putinshirtlesschallenge Публикация от Andrey (@andreybogar) Авг 15 2017 в 12:09 PDT

#putinshirtlesschallenge Публикация от danil oxak (@dana_dick_duck) Авг 15 2017 в 12:03 PDT

#PutinShirtlessChallenge Ну я не могу не присоединиться к @durov, простите. Всем бег в +32°. Публикация от Pavel Shlyapnikov (@pashlya) Авг 15 2017 в 12:06 PDT

#putinshirtlesschallenge Публикация от Kostya (@kostya_pro) Авг 14 2017 в 11:22 PDT

#putinshirtlesschallenge #crimea Публикация от Dmitry Chegodaev (@mitqaa) Авг 14 2017 в 10:55 PDT

#PutinShirtlessChallenge @durov @kade154 Публикация от Алексей Хозяйкин (@khozyaykin) Авг 14 2017 в 10:52 PDT

Вызов принят! @durov #putinshirtlesschallenge #brucelee Публикация от @mamapomypucmo Авг 14 2017 в 10:42 PDT

#putinshirtlesschallenge Публикация от Шахман (@sh_adzhiev) Авг 14 2017 в 10:26 PDT

Поддержал флешмоб @durov ☺ #PutinShirtlessChallenge Публикация от Denis Manuilenko (@denmanuilenko) Авг 14 2017 в 8:33 PDT

#putinshirtlesschallenge #блага #sportclub_kprf #blagoveshchenskcity Публикация от EdGvo (@arhadmin) Авг 14 2017 в 4:31 PDT

#PutinShirtlessChallenge Присоединяйся! По мне, так один из самых тонких и смешных флэшмобов за последнее время) Публикация от Артемий Фарафонов (@boogeeman_) Авг 14 2017 в 4:39 PDT

Take part in #PutinShirtLessChallenge @durov Публикация от RU MSC 20 YO | MADI STUDENT (@n.guryanov) Авг 14 2017 в 3:37 PDT

По чуть сушимся #putinshirtlesschallenge Публикация от Александр (@alexandrwr) Авг 14 2017 в 10:49 PDT

Публикация от by Herr Aleks (@herr_aleks) Авг 11 2017 в 11:58 PDT