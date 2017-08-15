Соцсети охотно поддержали флешмоб "Сними майку, как Путин"

Россияне активно участвуют в акции, запущенной Павлом Дуровым

15 августа 2017, 17:21

Один из создателей "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров запустил в Instagram флешмоб с хештегом  #PutinShirtlessChallenge. 

Смысл флешмоба в том, чтобы сфотографироваться и выложить в сеть снимок без майки, тем самым показать, в какой форме находитесь вы.

Напомним, ранее все СМИ публиковали фотографии президента России, где Владимир Путин рыбачил с голым торсом.

Россияне активно поддержали акцию. Смотрите сами.

 

Присоединяюсь к #PutinShirtlessChallenge Идея @durov

Публикация от @vanya_grey

 

#putinshirtlesschallenge Ладно, побуду немного стадом

Публикация от Артём (@krasnoshtanoff)

 

Поддержал #putinshirtlesschallenge

Публикация от Andrey (@andreybogar)

 

#putinshirtlesschallenge

Публикация от danil oxak (@dana_dick_duck)

 

Ну что, настало твоё время! Павел Дуров предложил флэшмоб #PutinShirtlessChallenge Один из основателей социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил пользователям Интернета провести флэшмоб #PutinShirtlessChallenge - опубликовать свои фотографии с обнаженным торсом "в ответ" на многочисленные фото голого по пояс президента России, распространенные недавно пресс-службой Кремля в фотоотчете о его отдыхе в сибирской тайге. @durov "Если вы русский, вам необходимо поучаствовать в #PutinShirtlessChallenge (или вас ждет забвение). Нужно соблюдать два путинских правила - не использовать фотошоп и специальную накачку (пампинг). В противном случае - вы не "альфа"

Публикация от Дядя Паша | Одинцово 🏅 (@korpfit)

 

#putinshirtlesschallenge

Публикация от Kostya (@kostya_pro)

 

#putinshirtlesschallenge #crimea

Публикация от Dmitry Chegodaev (@mitqaa)

 

#PutinShirtlessChallenge @durov @kade154

Публикация от Алексей Хозяйкин (@khozyaykin)

 

Вызов принят! @durov #putinshirtlesschallenge #brucelee

Публикация от @mamapomypucmo

 

#putinshirtlesschallenge

Публикация от Шахман (@sh_adzhiev)

 

Поддержал флешмоб @durov ☺ #PutinShirtlessChallenge

Публикация от Denis Manuilenko (@denmanuilenko)

 

#putinshirtlesschallenge #блага #sportclub_kprf #blagoveshchenskcity

Публикация от EdGvo (@arhadmin)

 

Take part in #PutinShirtLessChallenge @durov

Публикация от RU MSC 20 YO | MADI STUDENT (@n.guryanov)

 

По чуть сушимся #putinshirtlesschallenge

Публикация от Александр (@alexandrwr)

Павел Дуров запустил флешмоб с оголенным торсом, как на снимках Путина

Павел Дуров запустил флешмоб с оголенным торсом, как на снимках Путина

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