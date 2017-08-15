Соцсети охотно поддержали флешмоб "Сними майку, как Путин"
Россияне активно участвуют в акции, запущенной Павлом Дуровым
Один из создателей "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров запустил в Instagram флешмоб с хештегом #PutinShirtlessChallenge.
Смысл флешмоба в том, чтобы сфотографироваться и выложить в сеть снимок без майки, тем самым показать, в какой форме находитесь вы.
Напомним, ранее все СМИ публиковали фотографии президента России, где Владимир Путин рыбачил с голым торсом.
Россияне активно поддержали акцию. Смотрите сами.
Даже крошечные действия, но выполненные с определенным постоянством, последовательно, по определенной системе, неминуемо дают предсказуемый результат. Проще говоря, если достаточно долго долбить маленьким молоточком внушительный дуб, однажды он рухнет. . #PutinShirtlessChallenge #nevergiveup #никогданесдавайся
Публикация от Александр Дусь (@aleksandr_dus)
Присоединяюсь к #PutinShirtlessChallenge Идея @durov
Публикация от @vanya_grey
Участвую в челлендже от Путина и @durov - Gotta take my opportunity to take part in #PutinShirtlessChallenge
Публикация от Filippka (@filippkaaa)
#putinshirtlesschallenge Ладно, побуду немного стадом
Публикация от Артём (@krasnoshtanoff)
Поддержал #putinshirtlesschallenge
Публикация от Andrey (@andreybogar)
Публикация от danil oxak (@dana_dick_duck)
#PutinShirtlessChallenge Ну я не могу не присоединиться к @durov, простите. Всем бег в +32°.
Публикация от Pavel Shlyapnikov (@pashlya)
Ну что, настало твоё время! Павел Дуров предложил флэшмоб #PutinShirtlessChallenge Один из основателей социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил пользователям Интернета провести флэшмоб #PutinShirtlessChallenge - опубликовать свои фотографии с обнаженным торсом "в ответ" на многочисленные фото голого по пояс президента России, распространенные недавно пресс-службой Кремля в фотоотчете о его отдыхе в сибирской тайге. @durov "Если вы русский, вам необходимо поучаствовать в #PutinShirtlessChallenge (или вас ждет забвение). Нужно соблюдать два путинских правила - не использовать фотошоп и специальную накачку (пампинг). В противном случае - вы не "альфа"
Публикация от Дядя Паша | Одинцово 🏅 (@korpfit)
Публикация от Kostya (@kostya_pro)
#putinshirtlesschallenge #crimea
Публикация от Dmitry Chegodaev (@mitqaa)
#PutinShirtlessChallenge @durov @kade154
Публикация от Алексей Хозяйкин (@khozyaykin)
Вызов принят! @durov #putinshirtlesschallenge #brucelee
Публикация от @mamapomypucmo
Публикация от Шахман (@sh_adzhiev)
#PutinShirtlessChallenge #емспогрецким#емсволком #ProfEat #доставкаппкемерово#аукцион #фитнесформула #fitnessformula #супермен #суставы #фитнес #fitness #24ff #сибирь #sibir #кузбасс #kuzbass #кемерово #kemerovo #новокузнецк #novokuznetsk #нвкз #nvkz #прокопьевск #междуреченск #ленинсккузнецкий #белово #анжеросудженск #кузня #fitformula42 #сибирь #sibir
Публикация от Вечно Молодой (@pogretski)
Поддержал флешмоб @durov ☺ #PutinShirtlessChallenge
Публикация от Denis Manuilenko (@denmanuilenko)
#putinshirtlesschallenge #блага #sportclub_kprf #blagoveshchenskcity
Публикация от EdGvo (@arhadmin)
#PutinShirtlessChallenge Присоединяйся! По мне, так один из самых тонких и смешных флэшмобов за последнее время)
Публикация от Артемий Фарафонов (@boogeeman_)
Take part in #PutinShirtLessChallenge @durov
Публикация от RU MSC 20 YO | MADI STUDENT (@n.guryanov)
По чуть сушимся #putinshirtlesschallenge
Публикация от Александр (@alexandrwr)